Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 02:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 yeni kurul oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kuruldu. Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekonomi politikaları alanında koordinasyon sağlamak üzere kurulan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlık edeceği belirtildi.
Aylık olarak gerçekleştirilecek kurul toplantılarına, ekonomi alanındaki bakanlar ile Strateji ve Bütçe Başkanı katılacak.
Fiyat İstikrarı Komitesi ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.
Komitenin başkanlığını Hazine ve Maliye Bakanı üstlenecek.
Ekonomi alanındaki bakanlar, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı komitede yer alacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Düzenlemeler
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