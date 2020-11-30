Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi yeni tip koronavirüsle mücadele.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum ele alınacak.
Toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlatacak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.
Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.
Birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor
Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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