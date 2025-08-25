Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta toplandı.

Kabinenin ana gündemi: Terörsüz Türkiye süreci

Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 toplantının sonuçları değerlendirilecek.Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbari raporlar ışığında analiz edilecek.

Toplantıda, dış politikada öncelikli olarak Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için sürdürülen girişimler değerlendirilecek.

Kabinenin bir diğer gündemi ise Suriye'deki gelişmeler. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik diplomatik adımlar ve yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.