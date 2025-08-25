Parçalı Bulutlu 27.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.08.2025 17:02

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta toplandı. 

Kabinenin ana gündemi: Terörsüz Türkiye süreci

Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 toplantının sonuçları değerlendirilecek.Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbari raporlar ışığında analiz edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Toplantıda, dış politikada öncelikli olarak Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için sürdürülen girişimler değerlendirilecek.

Kabinenin bir diğer gündemi ise Suriye'deki gelişmeler. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik diplomatik adımlar ve yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.

