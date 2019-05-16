Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM'deki terör eylemiyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"Bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır"

Altun, eylemin millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"DHKP-C’li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir. Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır."

DHKP-C’li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir.

Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 14 Mayıs 2019

"Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek"

Türkiye'nin hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğini ve hepsinden hesap soracağını vurgulayan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır. Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun."

Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır.

Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 14 Mayıs 2019

31 Mart 2015'de DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı da anan Fahrettin Altun "Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum.

Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 14 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber