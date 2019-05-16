CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran 2018'deki genel seçimler sonrası sosyal medya hesaplarından şahsına ve il yönetimini hedef alan yıpratıcı saldırılar yapıldığını, göreve devam etmesinin kendisine, ailesine ve partisine zarar vereceği düşüncesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Sarı şunları kaydetti:

"Kütahya'da Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli kademelerinde mahalle, ilçe, il delegeliği, il yönetimlerinde il sekreteri, il başkanlığı görevlerinde bulundum. Halen kurultay delegesiyim. Benim için CHP bir davadır. Bizim partimiz CHP, bir dava partisidir. Bizim için makamlar, mevkiler muhakkak olabilir ama hepsinin sonu vardır. Biz makamlardan, koltuklardan bir şeyler almak için değil bir şeyler vermeye talip olanlarız. Mühim olan davamızın uğrunda memleketimize, partimize, partililerimize, yurttaşlarımıza, özellikle gelecek kuşaklara hizmet edebilmek asli vazifemizdir."

Kaynak: AA