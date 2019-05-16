Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde çeşitli illerden gelen engelli öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluştu.

Bakanlık olarak özel yetenekli, engelli çocuklar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuk, "Türkiye'nin geleceğinin özel çocuklarımız açısından daha güzel olması için faaliyetlerimiz sürüyor." dedi.

"Yeteneklerini hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor"

Engelliler Haftası dolayısıyla iftarı düzenlediklerini aktaran Selçuk, bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerle yüz yüze olma fırsatına kavuştuklarını söyledi.

Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın yetenekleri, becerileri konusunda ümitlerimiz son derece yüksek. Onların içindeki potansiyeli açığa çıkarmak bu yeteneklerini hayata geçirmek için elimizden ne gelirse yapma yolundayız. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yemeğe ayağındaki sorun nedeniyle yürüme botuyla gelen Bakan Selçuk, misafirlerine "ayağınıza sağlık" diye seslendikten sonra, "Bu 'ayağınıza sağlık' ifadesinin de ne kadar önemli olduğunu kendimde gördüm ayağım kırıldıktan sonra. Buraya bastonla gelirken her bir anın her bir saniyesinin niye bu kadar önemli olduğunu, bu çocuklarımızın neler hissettiğine vakıf olmak bakımından oldukça değerli buluyorum." diye konuştu.

Bakan Selçuk, iftarın ardından tek tek masaları gezerek öğretmen ve öğrencilerle görüştü, dilek ve temennilerini dinledi.

Otizmli yetenekten mini konser

Bakan Selçuk'un konuşmasından önce küçük yaşta müzik yeteneği keşfedilen Kepez Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi otizmli Taylan Harvati, keman çalarak "Gidiyorum gündüz gece" türküsünü seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Taylan'a icra ettiği eser için teşekkür etti.

Kaynak: AA