Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle bir araya geldiği iftar yemeğinde konuştu.

"Siz dik durduğunuz sürece ufkumuz darbelerle karartılamayacaktır"

15 Temmuz bu ülkede gerçek demokratlarla demokrasiden geçinenlerin farkının ortaya konduğu gecedir. Milletimiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkmıştır. Çiftçilerimiz cesaretleriyle, mücadeleleriyle gerçekten asil bir duruş sergilediler. Rabbim o gece iradesini FETÖ'cü militanlara çiğnetmeyen çiftçimizden, milletimizden Allah razı olsun. Siz dik durduğunuz sürece hiçbir zaman ufkumuz darbelerle karartılamayacaktır.

"82 milyonun her bir ferdini kucaklaştırmanın mücadelesini veriyoruz"

Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, teröre ve şiddete tavır alan tüm vatandaşlarımızı asgari müştereklerde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Böyle bir milletin evladın olduğu için gurur duydum. 82 milyonun her bir ferdini kucaklaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye İttifakı diyorum neden yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz onun için.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ittifakı diyorum çünkü yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz da onun için. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar ama biz böldürtmeyeceğiz. Bu topraklardan darbe çıkmaz bereket çıkar.https://t.co/JEoVSyFS6J pic.twitter.com/IB0A4WLcag — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2019

"Bu topraklardan darbe çıkmaz bu topraklardan bereket çıkar"

Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar, böldürtmeyeceğiz. 32 değil 82 milyonu aynı şekilde seviyorum. Karşımızdakilerin dünyası ise sadece gerilimden, kavgadan... İşte geçenlerde bir tane milletvekili çıkmış, ne diyor? Kazanı kaynatarak darbelere ortam hazırlamaktan bahsediyor. Meclis kürsüsünden yaptıkları kışkırtmalarda da ülkeyi kendi seviyelerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Bu topraklardan darbe çıkmaz bu topraklardan bereket çıkar. Biz bu kifayetsizlerin dünyasına hapsolmayacağız. Milli irade düşmanları istemese de demokrasimizin kalitesini, kalibresini yükseltmeyi sürdüreceğiz.

"Demokrasimizi darbe tehditlerine rağmen güçlendirdik"

Türkiye ekonomiden eğitime, terörle mücadeleden güvenliğe, sağlıktan tarıma her alana kolay gelmedi. Elde ettiğimiz başarıların arkasında çok büyük bir alın teri vardır. Görünen ve görünmeyen birçok engele rağmen projeleri gerçekleştirdik. Demokrasimizi darbe tehditlerine rağmen güçlendirdik. Son 17 yılda ortaya çıkan katma değerden her bir vatandaşımız payını aldı.

"Sandığa gölge düşmüşse en doğru yol milletin hakemliğine başvurmaktır"

Milletimizin söz söylediği en büyük arena sandıklardır. Biz bugüne kadarki mücadelelerimizin hepsini sandıktan çıkan iradeden aldığımız güçle kazandık. Sandık demokrasinin namusu, milletin onurudur. Hiç kimsenin sandığın mahremiyetine el uzatmasına izin vermeyiz. İnşallah milletimiz, ülke için en doğru kararını verecektir. Sandık sonucunu kendi keyiflerine göre dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz, kimsenin yargıyı suçlamaya hakkı yoktur. Sandığa gölge düşmüşse en doğru yol yeniden milletin hakemliğine başvurmaktır. Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur. Hukuka uygun karar aldıkları içi Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'çete' demek, demokrasiden nasibini almamaktır. Türk demokrasisinin tüm kurul, kural ve teamülleriyle işlemesinden kimse korkmamalıdır.

"Çiftçilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz"

Üreticilerimize 130 kattrilyonluk nakit hibe desteği verdik. Bu sene destek miktarını eski rakamla söylüyorum 16 kattrilyon liranın üzerine çıkartıyoruz. Gübre ve yemden alınan KDV'yi tamamen kaldırmanın yanında 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden' diyerek çiftçilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz. 2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagilleri 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üreticilerimize 130 kattrilyonluk nakit hibe desteği verdik. Bu sene destek miktarını eski rakamla 16 kattrilyona çıkartıyoruz. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden diyerek üreticinin maliyetini ciddi oranda düşürdük.https://t.co/JEoVSyFS6J pic.twitter.com/Y1Lx1wXXtL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2019

"Üretimi artıracak, maliyeti düşürecek politikaları artırmaya devam edeceğiz"

Bal ormanı sayısını 2019'da 514 adete çıkardık, 2023'te 730'a çıkarmayı hedefliyoruz. Büyükbaş hayvan sayısını 2019'da 17,5 milyon başa, 2023'te 19 milyon başa çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye 17 yıl öncesine göre daha yeşil bir ülke haline geldiyse bunda hayata geçirdiğimiz politikaların çok ciddi katkısı var. Küçükbaş hayvan sayısını 2019'da 53 milyon başa, 2023'te 100 milyon başa yükseltmeyi planlıyoruz. Üretiminizi artıracak maliyetinizi düşerecek politikalarımızı artırmaya devam edeceğiz. Bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk, 662 trilyon yağlık ayçiçeği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz. 2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagilleri 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız.

"İlk yerli ve milli elektrikli traktörün prototipini tamamladık"

Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünün prototipini tamamladık yakın zamanda tanıtımını yapacak akabinde de seri üretime geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünün prototipini tamamladık yakın zamanda tanıtımını yapacak akabinde de seri üretime geçeceğiz. #DünyaÇiftçilerGünühttps://t.co/JEoVSyFS6J pic.twitter.com/UeEXnv2r5S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber, AA