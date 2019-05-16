Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararıyla ülkenin yeni bir tercihle karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Partisinin tüm çabasının ve ümidinin, yeni sürecin Türkiye'nin normalleşmesine vesile olması, kutuplaşmanın ortadan kalkması, ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderilmesi olduğunu aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız."

Temel Karamollaoğlu, seçim kampanyasında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşların üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ettiğini belirterek, seçimlerin İstanbul'a, ülkeye ve millete hayır ve güzellikler getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA