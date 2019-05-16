Çavuşoğlu, İstanbul'da Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti'nin (MYK) Başkanı Nasır Hariri'yi kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Rejimin saldırıları, Soçi Muhtırası'nın açık ihlalidir ve Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız." ifadelerini kullandı.

Rejimin saldırıları,Soçi Muhtırası’nın açık ihlalidir&Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız.



Regime’s attacks are flagrant violations of Sochi Memorandum&against Astana spirit. Close to an agreement on formation of Constitutional Com. @Nasr_Hariri pic.twitter.com/HwATi6pEvP — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 14, 2019

Suriye'de rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son iki haftadır aynı yoğunlukta sürüyor.

Kaynak: AA