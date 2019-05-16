DHKP-C'li 2 terörist, saat 14.50'de CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna geldi. Görevliler Mahmut Tanal'ı arayınca, Tanal DHKP-C'li 2 örgüt üyesinin konuğu olduğunu doğruladı.

Teröristler, Meclis çalışanını rehin almak istedi.

Ankara Cumhuriyer Başsavcılığı: 2 terörist gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, teröristlerin, TBMM Koruma Daire Başkanlığı Personeli tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu.

Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.

DHKP-C terör örgütü ile irtibatlarına yönelik bilgiler bulunan şahıslardan Mulla Zincir'in hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından 5 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu aktarıldı.

Yakalanan diğer şahıs Eylem Yücel hakkında ise "Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak" suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi'nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından 13 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

TBMM'den açıklama

TBMM Meclis Başkanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 14.50’de TBMM Dikmen Kapısı’na gelen biri kadın iki kişi, bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek Meclis'e girmek istemiştir. Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlılar banko görevlisini rehin almaya çalışmış ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlı gözaltına alınmıştır.

Zanlılar ile ilgili ilk incelemede kadın zanlının hakaret sucundan arama kaydı bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur.

Zanlılar terörle mücadele şubesine götürülerek sorguya alınmış olup olayla ilgili emniyetin soruşturması devam etmektedir."

Kaynak: TRT Haber