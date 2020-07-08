Türkiye, yeni yönetim sistemiyle iki yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 9 Temmuz 2018'de resmen hayata geçti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet yönetiminde çift başlılık sona erdi.

Karar alma süreçleri hızlandı

Bakanlık sayısı 25'ten 16'ya indirildi. Bürokrasi azaldı, her alanda karar alma süreçleri hızlandı. Türkiye'yi ileriye taşıyacak adımlar bu sayede hızlıca atıldı.

Yatırımlar hızla devam etti

Yeni hastaneler, barajlar, millet bahçeleri hizmete alındı. İstanbul Havalimanı kapılarını bu dönemde dünyaya açtı. TANAP Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım ile enerji alanında iki dev proje hayata geçirildi. Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı da Aralık 2019'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları dış politikada da oldukça aktif idi. Suriye'deki krize çözüm için dünya başkentleri ile yoğun mesai harcandı. Türkiye, Suriye konulu 3'lü ve 4'lü zirvelere ev sahipliği yaptı. Hem Washington hem de Moskova yönetimleri ile kritik mutabakatlara varıldı.

Libya'da dengeler değişti

Bir diğer dış politika başlığı Libya idi. Ankara, Trablus hükümeti ile 2 önemli muhtıra imzaladı. Bu hamlelerden sonra Darbeci Hafter işgal ettiği bölgeleri tek tek kaybetti. Doğu Akdeniz'de tüm dengeler Türkiye lehine değişti.

Teröre ağır darbe vuruldu

Terörle mücadele de aralıksız sürdü bu dönemde. Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları, Irak'ın kuzeyine Pençe operasyonları yapıldı. Yurt içinde Kapan ve Kıran operasyonları ile PKK'ya ağır darbe vuruldu. FETÖ ile mücadele de oldukça etkin idi.

Ve koronavirüs salgını. Türkiye, virüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri oldu. Sadece yurt içinde virüsle mücadele edilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 130'dan fazla ülkeye tıbbi yardım gönderildi.