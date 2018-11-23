Cumhurbaşkanlığı “Dünya 5’ten Büyüktür” paneli düzenleyecek

G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" paneller dizisinin yeni etabı, "Dünya 5'ten Büyüktür" başlığıyla 27 Kasım Salı günü Buenos Aires'te yapılacak.

Türkiye’nin dış politikası anlatılacak

Dünya liderlerini buluşturacak G-20 Zirvesi'nin hemen öncesindeki panelde, alanında uzman akademisyen ve yazarlar Arjantin kamuoyuna Türkiye'nin dış politikasını anlatacak.

Arjantin'in en köklü düşünce kuruluşu Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin (CARI) başkent Buenos Aires'teki merkezinde düzenlenecek panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak.

Alanında uzman kişiler, Türkiye'nin dış politikasını anlatacak

CARI'nın Avrasya Çalışmaları Koordinatörü, emekli Büyükelçi Lila Roldan Vazquez'in moderatörlüğünü üstleneceği panelde Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Prof. Dr. Güven Sak ile Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu konuşmacı olarak yer alacak.

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Türkiye'nin Dış Politika Gündemi ve Birleşmiş Milletler'in Reformu", Prof. Dr. Güven Sak "Türkiye ve Latin Amerika’nın Karşılaştığı Ticaret ve Yatırım Zorlukları: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin G-20'nin Önemi", Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu "2000'li Yıllar Sonrasında Türkiye'nin Latin Amerika'ya Yönelik Dış Politikası" başlıklı oturumlarda sunumlar yapacak.

G-20 Liderler Zirvesi için aralarında gazeteciler, delegeler ve organizatörlerin bulunduğu 15 bin kişinin Arjantin'e gitmesi bekleniyor. Zirveyi 3 binden fazla gazeteci izleyecek.

Kaynak: AA