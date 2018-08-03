Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliğine Mehmet Emin Baysa atandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından, atamalar yapılmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'ne Bakanlıklar ve üst kurullarda birçok inceleme denetim görevlerini yapan Mehmet Emin Baysa atandı. Baysa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık Makam Odasında ve ikametinde bulunan dinleme cihazlarına ilişkin soruşturma ve Reyhanlı Patlamasının açığa çıkarılmasına dair soruşturmayı gerçekleştirmişti.

Baysa'nın özgeçmişi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Mehmet Emin Baysa, memuriyete İçişleri Bakanlığı Kaymakam adayı olarak başladı.

Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Başbakanlık Müfettiş Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, Anadolu Ajansı ve Vakıflar Bankası Denetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İngilizce ve Arapça bilen Baysa, doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında yapıyor.

Kaynak: TRT Haber

