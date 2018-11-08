Cumhurbaşkanına hakarete 11 ay 20 gün hapis cezası

Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Ertem ve avukatı katıldı.
Ertem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği iddia edilen şiiri, hakaret kastıyla değil, eleştiri amacıyla okuduğunu savundu.
Sanığa 11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Ertem, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, okuduğu şiirin hafif siyasi eleştiri içerdiğini ileri sürdü.
"15 Temmuz darbe girişiminden önce okudum"
Şiiri, 15 Temmuz'daki darbe girişimden önce okuduğuna değinen Ertem, "Cumhurbaşkanı ve hükümetimizin son dönemdeki politikalarını destekliyoruz. Hükümetimizin yanındayız" dedi.
Ertem hakkında, 9 Nisan 2016'da, Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde okuduğu şiirin, Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.
Kaynak: AA