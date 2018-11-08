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Naksan Holding'in eski yöneticilerine hapis cezası

Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu 8 yıl 9 ay, oğlu Taner Nakıboğlu ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Naksan Holdingin eski yöneticilerine hapis cezası

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