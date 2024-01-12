Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehitler için taziye mesajı

Cevdet Yılmaz, şehitler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamasında, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.