Gündem
TRT Haber 11.04.2026 23:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Zalimlerin korkulu rüyası hakikatlerin aydınlığıdır. Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçları ile yargılanan Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir."

Cevdet Yılmaz Netanyahu
SON HABERLER
22:56
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki
22:59
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
22:24
İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanladı
22:15
4 ilde 'sahte bungalov' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
21:40
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çerçevesini oluşturduk
21:04
Bakan Bayraktar: Dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi Türkiye oldu
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
FOTO FOKUS
Ankara'da mobilya deposunda yangın
Ankara'da mobilya deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ