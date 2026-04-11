Gündem
TRT Haber 11.04.2026 22:34

Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Bakanlık, "Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır.

Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çerçevesini oluşturduk
23:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki
22:56
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki
22:24
İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanladı
22:15
4 ilde 'sahte bungalov' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
21:40
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çerçevesini oluşturduk
21:04
Bakan Bayraktar: Dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi Türkiye oldu
