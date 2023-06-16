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Gündem
AA 16.06.2023 23:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk yurt dışı ziyaretini 18-19 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'yi ziyaret edecek

Yılmaz, KKTC ziyaretinin ilk gününde Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda yürütülen çalışmaları inceleyecek ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Pazartesi günü ise Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret edecek Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında ve KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamındaki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasında incelemelerde bulunacak, Yeni Ercan Havalimanı, Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi'ne yönelik ön değerlendirme toplantısına katılacak.

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Cevdet Yılmaz KKTC
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