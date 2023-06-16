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Gündem
AA 16.06.2023 23:19

Bakan Fidan Panamalı ve Kosta Rikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ve Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan Panamalı ve Kosta Rikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan, Panama Dışişleri Bakanı Mencomo ve Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Tinoco ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, mevkidaşları, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Fidan, DEİK Başkanı, TDT Genel Sekreteri ve ABD Büyükelçisi'yle görüştü

Bakanlık, Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre Fidan, DEİK Başkanı Olpak ve beraberdeki heyeti kabul etmesinin ardından TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'le bir araya geldi.

Bakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i de kabul etti.

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