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Gündem
AA 12.02.2024 12:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam 32 milyon kişiyi geçerek en yüksek seviyeye ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aralık 2023'te yüzde 8,8 olan işsizlik oranına ilişkin, "İstihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstihdam 32 milyon kişiyi aşarak en yüksek seviyeye ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam 32 milyon kişiyi geçerek en yüksek seviyeye ulaştı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranının Aralık 2023'te yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Aralık 2023 istihdamının 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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