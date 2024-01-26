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Gündem
AA 26.01.2024 18:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin, "İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin takipçisi olacağız

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına yönelik şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir. İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve ardından bölgede kalıcı barış, istikrar ve huzurun yolunu açacak bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi karara imza atan Uluslararası Adalet Divanı'na, yargı sürecini başlatan Güney Afrika’ya ve sürece her platformda büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

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Cevdet Yılmaz İsrail Gazze
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