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Gündem
AA 27.05.2024 00:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Refah’ta sivil halka yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

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