Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."