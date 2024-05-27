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Gündem
AA 27.05.2024 00:37

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Refah'a saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Refah'a saldırısına tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar."

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AK Parti Ömer Çelik
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