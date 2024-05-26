Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Malhis TRT Haber’de: Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, oğlu gelini ve torunlarıyla Gazze’den Türkiye’ye geldi.

Malhis, ailesiyle birlikte TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. 8 aydır devam eden İsrail zulmünü, Şifa Hastanesi'nde yaşadıklarını anlattı.

Gazze Şifa Hastanesi doktoru TRT Haber’de…



Gazze’den Türkiye’ye gelen Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis ve ailesi, İsrail zulmü altındaki Gazze’de yaşadıklarını @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/TALBLUZmWY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2024

Çok dramatik bir hayat yaşadıklarını söyleyen Malhis, "7 Ekim'den sonra yapılan katliamlar, bombardıman hiçbir şey bırakmadı. Kıtlık, susuzluk, kuzeyin neredeyse yüzde 80-90'ı yok oldu. Hastaneler servisten çıkarıldı. Yok edildi. Tüm Gazze'nin hali böyledir. Neredeyse 35 bin şehidimiz oldu. 80 bin yaralı sayımız var. Neredeyse yüzde 70'i çoluk çocuk ve kadın. Tüm katliamlar sivil halka karşı bir saldırı" dedi.

“Şifa Hastanesi’nde tünel olayı yalan. Zaten saldırdılar, tünel falan bulamadılar. Bizimle çalışan doktor arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu.”



Fadya Malhis - Gazze Şifa Hastanesi doktoru pic.twitter.com/CEDkhmIXql — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2024

"Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu"

Malhis sözlerine şöyle devam etti:

“Gazze’nin en büyük hastanesi yok edildi, hiçbir şey bırakmadılar. Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu. Evler, arabalar gitti. Bütün Gazzeliler benim gibi. Şifa Hastanesi’nde tünel olayı yalan. Zaten saldırdılar, tünel falan bulamadılar. Bizimle çalışan doktor arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu. Oğluma işkence edildi, damadım hala tutuklu, işkence altında. Ne halde bilmiyoruz."

"Kış aylarında yağmur suyu içtik"

“Çok zordu, ilk zamanlarda hurma ve su ile yaşadık. Kış aylarında yağmur suyunu içtik. Un yok, yemek yok. “Bu bir imtihandır. Benim evim, arabam hepsi yok edildiği zaman üzüldüm ama Allah’a tevekkül ettim. Malı veren Allah’tır yine verecek olan da Allah’tır. Bütün Filistinliler aynı şekilde düşünüyor.”