Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.05.2024 22:55

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Malhis TRT Haber’de: Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu

Gazze’den Türkiye’ye gelen Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis ve ailesi, İsrail zulmü altındaki Gazze'de yaşadıklarını TRT Haber canlı yayınında anlattı.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Malhis TRT Haber’de: Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu

Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, oğlu gelini ve torunlarıyla Gazze’den Türkiye’ye geldi. 

Malhis, ailesiyle birlikte TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. 8 aydır devam eden İsrail zulmünü, Şifa Hastanesi'nde yaşadıklarını anlattı.

 

Çok dramatik bir hayat yaşadıklarını söyleyen Malhis, "7 Ekim'den sonra yapılan katliamlar, bombardıman hiçbir şey bırakmadı. Kıtlık, susuzluk, kuzeyin neredeyse yüzde 80-90'ı yok oldu. Hastaneler servisten çıkarıldı. Yok edildi.  Tüm Gazze'nin hali böyledir. Neredeyse 35 bin şehidimiz oldu. 80 bin yaralı sayımız var. Neredeyse yüzde 70'i çoluk çocuk ve kadın. Tüm katliamlar sivil halka karşı bir saldırı" dedi. 

"Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu"

Malhis sözlerine şöyle devam etti:

“Gazze’nin en büyük hastanesi yok edildi, hiçbir şey bırakmadılar. Gözümü kapattım açtım her şey yok oldu. Evler, arabalar gitti. Bütün Gazzeliler benim gibi. Şifa Hastanesi’nde tünel olayı yalan. Zaten saldırdılar, tünel falan bulamadılar. Bizimle çalışan doktor arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu. Oğluma işkence edildi, damadım hala tutuklu, işkence altında. Ne halde bilmiyoruz."

"Kış aylarında yağmur suyu içtik"

“Çok zordu, ilk zamanlarda hurma ve su ile yaşadık. Kış aylarında yağmur suyunu içtik. Un yok, yemek yok. “Bu bir imtihandır. Benim evim, arabam hepsi yok edildiği zaman üzüldüm ama Allah’a tevekkül ettim. Malı veren Allah’tır yine verecek olan da Allah’tır. Bütün Filistinliler aynı şekilde düşünüyor.”

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
İran'da cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı
00:38
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Refah'a saldırısına tepki
00:15
Sakarya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
00:05
Kars'ta şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı
00:00
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs darbesi
23:52
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
FOTO FOKUS
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ