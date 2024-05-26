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Gündem
TRT Haber 26.05.2024 21:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Mersin'de meydana gelen zincirleme kazayla ilgili paylaşım yaptı.

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"Kazaya dair gerekli tahkikat ivedilikle başlatıldı"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

 

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