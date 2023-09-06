Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

OVP, kamu kesimi ve özel kesimler için belirsizlikleri ortadan kaldıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. 3 yıllık bir yol haritası hazıladık. İstişare ve ortak akıl bizim düsturumuzdur.

Bu programla öncelikle deprem afetinin yaralarını saracağız.

Programın 4 temel amacı var. Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi.

"MB elindeki araçları kullanacak"

Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacaktır. Beklenti yönetimi ile para politikasının kısa dönemli olumlu etkileri artırmayı hedefliyoruz.

Dünyada yükselen korumacılık, ticaret ve ekonomiyi daralttı.

İşsizlik de tek haneye düşecek.

"2023 enflasyon hedefi yıl sonu yüzde 65"

Bu dönemde dünya şartları, yaşadığımız afetler ve birçok faktör, bütün geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu. Türkiye, son 20 yılda dünya ortalamasından yüzde 2 fazla büyüdü. 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 büyüme ön görüyoruz. Büyüme tahminimiz 2023 sonu için ise yüzde 4,4. Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65. Ancak bu bir geçiş dönemidir. 2026'da enflasyonda yüzde 8,5'lik bir oranla tek haneli enflasyonu hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu. Bu yükseliş 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi yüzde 65’e yükseltmiştir. Ancak bu bir geçiş dönemidir.https://t.co/ZMLwn4Mzs5 pic.twitter.com/fGJfqx2ITC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2023

OVP'nin 7 temel ekseni

- Büyüme ve ticaret: Sanayide dönüşümü destekleyeceğiz. Demiryolunda lojistiği geliştireceğiz.

- Beşeri sermaye ve istihdam: İşgücü piyasalarını güvenceli esnekleştireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimize ve kadınlara yönelik çalışmalarımız olacak. Mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geşliştireceğiz.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar: Finans piyasalarındaki reformlarla finans piyasalarını geliştireceğiz.

-Kamu maliyesi

-Afet yönetimi

-Yeşil ve dijital dönüşüm

-İş ve yatırım ortamı: Uluslararası normale uygun şeffaf ve öngürülebilir düzenlemeler, bürokratik işlemlerde sadeleşme gibi başlıklarımız var.