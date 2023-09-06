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Gündem
TRT Haber 06.09.2023 13:19

Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı. Türk Yıldızları" akrobasi timi yakın gelecekte kullandığı NF-5 uçakları yerine HÜRJET ile uçacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan HÜRJET Projesi kapsamında bir ilk daha gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 03 Eylül 2023 tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı. Türk Yıldızları" akrobasi timi yakın gelecekte kullandığı NF-5 uçakları yerine HÜRJET ile uçacak.

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında; “Ülkemizin gökteki milli yıldızı HÜRJET, Türk Yıldızları'nın arasındaki yerini alıyor. Hafif taarruz, eğitim, devriye ve akrobatik gösteri görevleri için gün sayan HÜRJET'imizin semalardaki yolu hep bağımsız ve açık olacak“ ifadesini kullandı.

Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak

Bugüne kadar 17 uçuş gerçekleştiren ve bu uçuşlarda toplam 9 saat 8 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla ile tamamlayan HÜRJET’in son uçuşuna Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları eşlik etti. HÜRJET bu uçuşta 37 dakika havada kalarak 15,403 Feet irtifaya ve 351 Knot hıza ulaştı. Uçuş sonrası başarılı bir şekilde piste teker koyan HÜRJET daha sonra Türk Yıldızları ile Fil Yürüyüşü (Elephant Walk) gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak

HÜRJET birçok görev için hazırlanıyor

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı ve projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırma 30 Ocak 2023'te yapıldı. HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirerek gökyüzü ile buluştu.

Tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı, Akrotim Gösteri Uçağı, Harbe Hazırlık Uçağı, Red Aircraft ve Uçak Gemisine İniş-Kalkış versiyonları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında 27 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme çerçevesinde ilk etapta 4 uçak ve gerekli görülen aşamada ilave 12 uçak için anlaşma sağlandı. Proje kapsamında Haziran 2024'te ikinci prototipin ilk uçuşu planlanıyor.

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Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
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