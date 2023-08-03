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Gündem
AA 03.08.2023 12:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028 perspektifinde 10 milyar doları aşan bir ihracat hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan MİLGEM Projesi'ne ilişkin "Önümüzdeki yıllarda Pakistan ve diğer dost ülkelerle, yeni projelerle bu işbirliği kapasitemizi geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028 perspektifinde 10 milyar doları aşan bir ihracat hedefimiz var
[Fotograf: AA]

Cevdet Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile katıldığı, Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü ve son gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'nde denize indirilmesi töreninin ardından, Türkiye'ye hareket etmeden önce, Karaçi Jinnah Uluslararası Havalimanı'nda, Pakistan ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye ve Pakistan'ın tarihsel birlikteliğe sahip, aynı değerleri ve gelecek vizyonunu paylaşan, dost ve kardeş iki ülke olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bugün yaşadığımız, bu değerler ve ortaklıklar zemininde çok somut bir işbirliğiydi. MİLGEM dediğimiz biliyorsunuz milli gemimiz var. Biz bunu savunma sanayimiz çerçevesinde geliştirmiştik ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye tarihinin en büyük savunma sanayi ihracatını dost ve kardeş Pakistan'a yaptık dört tane MİLGEM'i Pakistan'a tedarik ettik." ifadelerini kullandı.

"10 milyar doları aşan bir ihracat hedefimiz var"

Yılmaz, gemilerin ikisinin Türkiye'de, ikisinin de Pakistan'da üretildiğini, bu dört geminin sonuncusu olan PNS TARIQ gemisinin törenle suya indirildiğini hatırlatarak, "Son derece önemli gemiler bunlar. Türkiye, savaş gemisi yapabilen dünyada 10 ülkeden biri ve bu tecrübesini kardeş bir ülkeyle de paylaşmış oldu." diye konuştu.

Bu işbirliğinin, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini somut olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sonuncusu olmayacak elbette. Buradaki başarı bize yeni projeler getirecek. Yeni alanlarda, sadece denizcilik alanında değil havacılıkta, kara kuvvetleri anlamında yeni projelerle inşallah bu savunma işbirliğini devam ettireceğiz. Geçtiğimiz gün İstanbul'da, dünyanın en önemli savunma sanayi fuarlarından IDEF'i başlatmıştık, geçen hafta bütün dünyadan yoğun ilgi oldu. Türkiye savunma sanayinde artık mal almaya çalışan, takip eden bir ülke değil, ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Dünyaya teknoloji transfer eden bir ülke konumuna geldi. 20 sene önce 200 milyon doların biraz üstünde ihracat yapabiliyorken, bu yıl 6 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. 2028 perspektifinde de 10 milyar doları aşan bir ihracat hedefimiz var. Artık bir taraftan da belli ürünlerde platformlar oluşturup, ortaklıklarla ürün üretme anlayışı içinde de hareket ediyoruz dost ülkelerle özellikle. Bu da son derece anlamlı, ölçek ekonomisi dediğimiz bir şey var."

"İşbirliği kapasitemizi geliştirmeye devam edeceğiz"

En gelişmiş ülkelerin bile savunma sanayinde platformlar oluşturduklarına, farklı ülkelerle ortaklıklar yaptıklarına işaret eden Yılmaz, "Bu ortaklıkları yaptığınız zaman, hem daha ucuza savunma ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz hem de ürünlerinizi pazarlama aşamasında, daha geniş bir pazara ulaşım imkanınız oluyor. Daha düşük maliyetler ve daha geniş bir pazarlama ağına sahip oluyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan ile yapılan işbirliğinin bunun güzel bir örneği olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki yıllarda Pakistan ve diğer dost ülkelerle, yeni projelerle bu işbirliği kapasitemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da savunma sanayinde elde ettiğimiz bu yetkinlikleri, sivil endüstrilere de daha fazla transfer edip sadece güvenlik sağlamakla kalmayacağız, bu gelişmelerin ekonomik refaha, sosyal refaha dönüşümü anlamında da çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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