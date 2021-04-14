Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Şehitler Haftası" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, "Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.
Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.#ŞehitlerHaftası pic.twitter.com/YFY2hoA3Wt— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 14, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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