Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, "Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.