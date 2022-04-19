Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Teğmen Kanlıkuyu için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fuat Oktay, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan kahraman askerimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
#PençeKilit operasyonunda şehit olan kahraman askerimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 19, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/5ZF0UAYHVh
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay Şehit
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