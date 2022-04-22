Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Gök için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şehit Furkan Gök'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, Türk milletine de başsağlığı dileğinde bulundu.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Uzman Çavuş Furkan Gök’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
#PençeKilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Uzman Çavuş Furkan Gök’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 22, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/VX5okthnW5
Etiketler: Fuat Oktay Pençe Operasyonları
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