Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararıyla ilgili, "Alınan karar içinde bulunduğumuz ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." dedi.
KKTC Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına ilişkin açıklamamız. pic.twitter.com/ECbrT5hUoo— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 16, 2021
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