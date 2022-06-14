Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımını, taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.
ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımını, taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum. ???? ???? pic.twitter.com/bk0D6emJCX— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 13, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Fenerbahçe
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