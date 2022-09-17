Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında milli güreşçileri kutladı.

Oktay, "Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit ile 3. kez şampiyon olan Taha Akgül'ü gönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.