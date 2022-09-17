Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dünya şampiyonu milli güreşçilere tebrik
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit ile 3. kez şampiyon olan Taha Akgül'ü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında milli güreşçileri kutladı.
Oktay, "Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit ile 3. kez şampiyon olan Taha Akgül'ü gönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.
Millî sporcularımızla gurur duyuyoruz ????— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 16, 2022
Dünya Güreş Şampiyonası’nda 2. kez şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit ile 3. kez şampiyon olan Taha Akgül’ü gönülden kutluyorum. ???????????? pic.twitter.com/mIUUkfwIgA
Etiketler: Fuat Oktay
Son Haberler
- 02:25
- 02:17
- 01:23
- 00:34
- 00:10
Sıradaki Haber
Türkiye'den Kırgızistan ile Tacikistan'a diyalog çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz