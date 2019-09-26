Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katılımıyla İstanbul Valiliğindeki AFAD koordinasyon binasında İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depreme ilişkin düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.

"Hasar tespit çalışmaları yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün 13.59 itibarıyla yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem anından itibaren tüm kurumların anında teyakkuza geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan fiilen olayı yönetmekle görevli koordinasyonun da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve ilgili tüm bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların her türlü çalışmayı yürüttüklerini aktardı.

İstanbul halkına ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Elhamdülillah herhangi bir ciddi ağır hasarımızın ve can kaybımızın olmaması, fazla sayıda yaralımızın olmamasından dolayı da biz bu anlamda da biraz daha rahatız. Bunu da bir aslında fırsata dönüştürelim istedik. Yani öncesindeki 5,8 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul'da sürekli konuşulan bir konu biliyorsunuz. 'Deprem oldu mu, olacak mı, ne yapabiliriz, hazır mıyız, değil miyiz' ile alakalı bir taraftan depremi ve mevcut ihtiyaçları yönetirken bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirme fırsatını bize vermiştir." diye konuştu.

Oktay, son bir saattir hizmet gruplarıyla çalışma yaptıklarını vurgulayarak, 172 civarında ihbar alındığını, bunlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Silivri Devlet Hastanesinde yapılan çalışmalar sonucunda binanın depreme dayanıklı ve kullanabilir olduğu yönünde bilgi alındığını ve hastanenin hizmetlerine devam edeceğini dile getiren Oktay, "Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi söz konusu oldu. Avcılar'da bir minarenin yıkılmasını biliyorsunuz. Elimizdeki son bilgilere göre, 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle hastanede olduğu ve bunların uzun süre kalabileceği ve 2 kişinin de gözlem amaçlı hastanede olduğu bilgisi var. Paniğe gerek yoktur, afetlerin ve krizlerin en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Son derece rahat hareket ettiğimizde bunu çok daha rahat atlattığımızı hem birey hem de kurum bazında göreceğiz."

"Her türlü tedbiri almış durumdayız"

Alt yapı, güvenlik ve enerji konularını da değinen Oktay, şöyle konuştu:

"Bunlara baktığımızda herhangi bir sorun yaşanmadı. Özellikle barınma ihtiyacı hissedenler, AFAD Başkanlığına iletebilirler. Barınma, beslenme gibi her türlü hazırlığımız tamamdır. Bu çerçevede müracaat edenlere anında cevap verilmiştir. İlgili kaymakamlıklara da müracaat edebilirler. Bize müracaat edip de hizmet alamayan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri almış durumdayız. Geleceğe dönük de her türlü tedbiri almış durumdayız. Barınma ve toplanma alanları boyutuna baktığımızda çalışmalarımızın bugünkü deprem çerçevesinde yeterli olduğunu görüyoruz. Herhangi bir talep yok. Yarın itibarıyla de tüm hizmet gruplarımız, daha büyük ölçekteki afetlerle alakalı çalışmalarını güncelleyecek. Sabah da bu çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Toplanma alanlarına baktığımızda 98 spor tesisi açık alanımız, 7 bin 60 okul bahçemiz, 2 bin 864 park bahçe ve meydanımız bulunmakta. Toplanma alanlarından hemen barınma alanlarına tahliyeyi sağlıyor olabilmemiz lazım. Barınma için İstanbul'daki kamu binalarımızın yüzde 92'sinin büyük ölçekli bir depreme hazır hale getirildiğini gösteriyor elimizdeki bilgiler. Amacımız bunu yüzde 100'e çıkarmak. Binalarımızdaki depreme dayanıklılık oranı arttıkça, bizim barınma ihtiyacımız daha da azalmaktadır. İlk hazırlıklarımızı gözden geçirdik, yarın da tüm Türkiye'deki hazırlığımızı tekrardan gözden geçirmek için bütün hizmet guruplarını görevlendirdik."

"Okullarımız açık olacak"

Kentteki toplanma alanlarına ilişkin bilgiler veren Oktay, "Toplanma alanları hakkında aslında bunların nerede olduğu da... Biliyorsunuz e-devlette dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmiş durumdayız. Çok ciddi çalışmamız var. Dijital Türkiye boyutunda. Bu söylediğimiz toplanma alanlarının nerede olduğu tamamını e-devletten elde edebilirsiniz. AFAD Başkanlığı'na bunu yayınlamalarını da söyledik. Normalde e-devlet hesabı olmayanların webden görmeleri ile ilgili de vatandaşlarımıza kolaylık sağlasın istiyoruz." diye konuştu.

Oktay, yarın eğitim öğretimin yapılıp yapılmayacağı hususunda ise "Okullarımızdaki durumumuza gelince yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, yarın okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacak. Öğrencilerimiz okula bekliyoruz." dedi.

Psiko-sosyal hizmet grubuna herhangi bir hizmet talebi gelmediğini aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Güvenlik, asayişte deprem kaynaklı bir sorunumuzun olmadığı, altyapıyla ilgili hizmet grubumuzda da olmadığını ifade etmiştim. Enerjiyle ilgili yine ifade etmiştim. Huzurlarınızda tüm arkadaşlarıma, hizmet grubunda çalışan tüm arkadaşlarımıza, hizmet grubu birimlerimize, 26 hizmet grubumuz var. 28 tane, ikisi çok daha büyük ölçekli olduğunda o da uluslararası hizmet grubu. Bugün elhamdülillah onlara ihtiyacımız olmadı. 26 hizmet grubumuzdan sorumlu tüm arkadaşlarımıza, tüm kurumlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Oktay, hizmet gruplarının 81 ildeki durumu hakkında bilgiler vererek, illerdeki görev ve sorumlulukları anımsattı.

Medyadan bilinçlendirme talebi

Basından da yapılan haberler konusunda duyarlı olunmasını rica eden Oktay, "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler, hiçbirimize fayda sağlamayacaktır. Haber niteliği teşkil edebilir ama haber niteliği teşkil ederken diğer taraftan bir vatandaşımızın burnunun kanamasına, zarar görmesine veya hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliriz. İki vatandaşımıza baktığımızda bu durumu görüyoruz. Aldığımız bilgi o. Birisinin atlaması panikten, diğerinin de düşme kaynaklı. Sizden ricamız panikleyecek hiçbir şey yok, rahatlatıcı ve hizmet gruplarımızın sağlıklı çalışabilmeleri için ortamın sağlanmaya, eğitici faaliyetlere dönük katkı verebilirseniz ben teşekkür ederim. İstanbul halkımıza, tüm Türkiye'deki bireylere, ailelere, öğretmenlere kadar tüm kamu görevlilerimize, muhtarlarımıza kadar, şunu özellikle rica ediyorum. Kendi evinizi, yuvanızı, okulunuzu, sınıfınızı, yurdunuzu, kamu binanızı, kendi çalıştığınız yeri... 'Afete hazır mıyım?' sorusunun cevabı 'Evet' olana kadar lütfen hazırlıklarınıza devam edin. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirebilirseniz yürekten teşekkür ederim tüm milletim adına. Hepimize geçmiş olsun."

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Kaynak: AA