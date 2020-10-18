Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tatar ile görüşmesinde "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" dedi.

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