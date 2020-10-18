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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tatar ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tatar ile görüşmesinde "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" dedi.
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