KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Pandeminin yönetiminde çok aktif oldum. Çok yorucu ve yıpratıcı bir seçimi halkımızın desteğiyle kazandık. Kıbrıs Türk halkına müteşekkirim.

- Türkiye bana güvendi. Çok önemli bir hastane kazandırdık bu ülkeye. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

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