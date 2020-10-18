Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ersin Tatar seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TRT Haber'de açıklama yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi.
Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Pandeminin yönetiminde çok aktif oldum. Çok yorucu ve yıpratıcı bir seçimi halkımızın desteğiyle kazandık. Kıbrıs Türk halkına müteşekkirim.
- Türkiye bana güvendi. Çok önemli bir hastane kazandırdık bu ülkeye. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: KKTCSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:09
Son Haberler
- 22:15
- 21:59
- 21:54
- 22:05
- 21:34
Sıradaki Haber
BBP'de olaylı kongre: Oylama tartışması arbedeye dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz