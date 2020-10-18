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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
"Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum" sözlerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan KKTCSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 20:26
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