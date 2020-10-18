Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

"Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum" sözlerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini anlattı.