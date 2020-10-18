Büyük Birlik Partisinin (BBP) 11. Olağan Kongresi olaylı başladı. Mevcut Genel Başkan Mustafa Destici'ye eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar rakip oldu.

Yanar, divan teşekkülünün gizli oylamayla yapılmasını istedi. Bunun üzerine başlayan tartışma arbedeye dönüştü ve polis araya girdi.

[Fotoğraf: AA]

Destici, kurmayları tarafından arbedenin olduğu yerden uzaklaştırıldı. Olayların yatışmasının ardından kongre kaldığı yerden devam etti.

Kürsü konuşmaları, iki adayın karşılıklı atışmalarına sahne oldu. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

[Destici, seçimin ardından partilileri selamladı. / Fotoğraf: AA]

Yapılan oylamada geçerli oyların 584'ünü alan Destici, tekrar BBP Genel Başkanı seçildi.