Haber Giriş: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.
Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:05
Son Haberler
- 22:15
- 21:59
- 22:09
- 21:54
- 21:34
Sıradaki Haber
Ersin Tatar seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz