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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır03 Ekim 2019 Perşembe 02:58 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 02:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir yıl önce canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu vesileyle merhum Kaşıkçı'yı rahmetle anıyorum."
Kaynak: TRT Haber
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