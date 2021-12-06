Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri kapsamında Meclis Genel Kurulu'nda sunuş konuşmasını yaptı.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Oktay, "Milletimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve enflasyonda kalıcı düşüşü temin edecek tüm politika tedbirlerini kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

"Kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir"

Mali disipline vurgu yaparak son dönemde oluşan döviz kurlarındaki hareketliliğin ekonominin gerçeklerine uymadığını söyleyen Oktay şöyle konuştu:

"Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz."

2022'de istihdamın artması bekleniyor

Büyüme ve istihdam verilerine de dikkat çeken Oktay şunları aktardı:

"Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz. 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir."

Bütçe mesaisi 12 gün sürecek

Genel Kurul'da başlayan bütçe görüşmeleri bakanlıkların bütçeleriyle devam edecek. Bütçe mesaisi hafta sonu dahil 12 gün boyunca kesintisiz devam edecek.