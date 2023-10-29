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TRT Haber 29.10.2023 09:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 100. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 100. yıl paylaşımı

Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 100 yıl önce bugün Cumhuriyet'in ilanıyla milletin kaderinin değiştiğini, bağımsız bir yönetimin temelinin atıldığını söyledi.

Cumhuriyet'in, her türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız."

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu gönülden paylaştığını ve Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve saygıyla andığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere" ifadesini kullandı.

 

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cevdet Yılmaz Cumhuriyetin 100. yılı
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