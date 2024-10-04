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TRT Haber 04.10.2024 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2024'e katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Buradan tüm Adana’yı, tüm Çukurova’yı, Adanalı kardeşlerimin her birini yürekten selamlıyorum. Adana’nın, Çukurova’nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran, vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum. Her birinize, sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum.

Bugün bir kez daha Adana’dayız. 10 Ağustos’ta Adana’ya gelmiş, muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Adana’yla birlikte Mersin’in de gurur kaynağı olan uluslararası Çukurova Havalimanı’nı tüm bölgemizin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakirpaşa’dayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali için Adana’nın misafiriyiz. Her yıl milyonlarca vatandaşımızın akın ettiği, gençlerimizin heyecanla beklediği Teknofest Adana’ya hepiniz hoş geldiniz diyorum.

Bugün Adana gençlerimizin coşkusuyla maşallah bir başka güzel. Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimizle Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.

Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebileri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var.

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