Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

"28 el bombası, 7 adet 107 milimetre ÇNRA roketi, AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 Konkurs tanksavar mühimmatı, 3 adet 81 milimetrelik havan, 5 M-4 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 namlu ve 15 şarjör, 2 AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 4 Glock marka tabanca, 2 Baretta marka tabanca, 11 tabanca şarjörü, 46 RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 sevk fişeği, muhtelif cins ve miktarda piyade tüfeği mühimmatı, 60 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 60 9 milimetre tabanca mühimmatı, 7 aydınlatma fişeği, 1 sarı sis mühimmatı, 5,56 milimetre bastırıcı, 7,62 milimetre bastırıcı, Yaesu araç telsizi, 2 termal dürbün, 2 el dürbünü, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 ses kayıt cihazı, 1 GoPro kamera, 4 harici disk, 1 powerbank, 8 cep telefonu, 5 fotoğraf makinesi, 12 hafıza kartı, 4 flash bellek, 1 IR aydınlatıcı,1 radyo, 2 wifi cihazı, 5 güneş paneli, 1 UPS cihazı, 4 akü, 1 dikiş makinesi, 1000 dolar, 203 bin Irak dinarı, çok sayıda muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman."