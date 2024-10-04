Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.10.2024 16:03

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

"28 el bombası, 7 adet 107 milimetre ÇNRA roketi, AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 Konkurs tanksavar mühimmatı, 3 adet 81 milimetrelik havan, 5 M-4 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 namlu ve 15 şarjör, 2 AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 4 Glock marka tabanca, 2 Baretta marka tabanca, 11 tabanca şarjörü, 46 RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 sevk fişeği, muhtelif cins ve miktarda piyade tüfeği mühimmatı, 60 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 60 9 milimetre tabanca mühimmatı, 7 aydınlatma fişeği, 1 sarı sis mühimmatı, 5,56 milimetre bastırıcı, 7,62 milimetre bastırıcı, Yaesu araç telsizi, 2 termal dürbün, 2 el dürbünü, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 ses kayıt cihazı, 1 GoPro kamera, 4 harici disk, 1 powerbank, 8 cep telefonu, 5 fotoğraf makinesi, 12 hafıza kartı, 4 flash bellek, 1 IR aydınlatıcı,1 radyo, 2 wifi cihazı, 5 güneş paneli, 1 UPS cihazı, 4 akü, 1 dikiş makinesi, 1000 dolar, 203 bin Irak dinarı, çok sayıda muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman."

ETİKETLER
Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcılarıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'te
16:13
Kamu Veri Alanı Projesi 2025'e kadar devreye alınacak
16:19
Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
16:17
Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
16:16
Bakan Fidan, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcılarıyla görüştü
16:16
Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali başladı
İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor
İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ