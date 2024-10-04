İstanbul'da BM Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi kurulacak

Dışişleri Komisyonuna sevk edilen tezkerenin gerekçesinde, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), insan kaynakları ve acil operasyonlar birimlerinin tamamı ile finans ve yönetim birimlerinin büyük bir kısmı dahil olmak üzere bazı bölgesel ve küresel mevcudiyetlerini İstanbul'a taşıma kararı almıştır. Söz konusu karar, İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezi olmasına yönelik vizyonumuza uygun bir biçimde ülkemiz tarafından desteklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 30 Mart 2023'te ABD'nin New York kentinde imzalandığı hatırlatılan gerekçede, bu anlaşma ve Küresel Ofisin İstanbul'da kurulmasının, UNICEF ile mevcut yakın iş birliğini daha da güçlendireceği ve Türkiye'nin BM'nin küresel çaplı faaliyetlerine yapmakta olduğu katkıyı gösteren, ilave bir adım teşkil edeceği belirtildi.