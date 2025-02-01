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01.02.2025 14:34
, 01.02.2025 14:35
SON GÜNCELLEME
01.02.2025 14:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne kalıtılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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