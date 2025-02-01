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TRT Haber 01.02.2025 14:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne kalıtılıyor.

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