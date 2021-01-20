Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.

Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.

Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.

Ayrıntılar geliyor...