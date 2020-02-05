Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız.

Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'ye F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi uçağımızı yaparak vermiş olacağız. Milli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de test uçuşları sonrası seri üretime geçecek.

Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bilek güreşinin yapıldığı coğrafyanın tam merkezinde. Türkiye maruz kaldığı oyunların üstesinden başarıyla geldiyse bunu siyasi ve ekonomik gücünü aynı anda artırmasına borçludur.

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